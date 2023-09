"Este cumva o glumă?". Fanii au izbucnit după anunțarea nominalizaților la trofeul Yashin: cine e marele absent

Lista publicată a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare, lipsa lui Alisson fiind intens criticată de iubitorii fotbalului.

Portarul brazilian a cucerit trofeul în 2019, însă în acest an nu a prins lista celor zece.

"Cred că este o glumă", "Unde este Alisson?", "Cum să nu fie Alisson pe listă?", "Este o rușine" sunt doar câteva dintre reacțiile apărute pe rețelele de socializare.

Ballon d’Or — Yashin trophy for the best goalkeeper, list unveiled ????✨

Marc André ter Stegen ????????

Dominik Livaković ????????

Emiliano Martínez ????????

Thibaut Courtois ????????

Aaron Ramsdale ????????????????????????????

Mike Maignan ????????

Yassine Bono ????????

André Onana ????????

Brice Samba ????????

Ederson ???????? pic.twitter.com/9eE4QQqAqZ