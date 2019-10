Fundasul care l-a UIMIT pe MESSI! "Este impresionant, atat in defensiva cat si in atac." Aparatorul l-a neutralizat pe argentinian in Liga Campionilor

Lionel Messi il lauda pe fundasul care l-a invins in semfinalele Ligii Campionilor.

Lionel Messi a avut in fata foarte multi fundasi talentati de-a lungul carierei, insa Van Dijk l-a impresionat pe argentinian.

Castigatorul a cinci baloane de aur a remarcat calitatile speciale ale lui Van Dijk:

"Este un fundas care stie sa judece fazele si are o sincronizare foarte buna. Asteapta momentul potrivit pentru a ataca oponentul. Este foarte rapid si foarte mare, dar are multa agilitate pentru inaltimea lui. Este rapid datorita pasului mare si este impresionant atat in defensiva cat si in atac, pentru ca insrie o multime de goluri", a spus Messi pentru Marca.

Van Dijk a fost determinant in partida de anul trecut din semfinalele Ligii Campionilor. Atunci fundasul a facut un meci foarte bun si Liverpool s-a impus in fata Barcelonei cu 4-0. Cu aceasta victorie "cormoranii" s-au calificat in finala.

In tur, Barcelona castigase cu 3-0 si Van Dijk a spus in acel moment ca Liverpool a pierdut in fata celui mai bun jucator:

"Liverpool nu a pierdut in fata Barcelonei. Liverpool a pierdut in fata lui Lionel Messi. Nu e nicio rusine sa admitem ca am pierdut in fata celui mai bun jucator din lume. E un talent special", spunea internationalul olandez in acel moment.

Van Dijk nu a fost singurul olandez care i-a atras atentia lui Messi. Argentinianul a vorbit si despre Frenkie de Jong, sosit in aceasta vara la Barcelona de la Ajax:

"A fost usor pentru el sa se adapteze pentru ca vine da la o echipa cu o filosofie similara. A crescut cu aceeasi idee si acelasi stil de joc. Ca pivot se simte cel mai confortabil, dar s-a adaptat bine. Ii place sa aiba mingea, sa paseze scurt, sa paseze intre linii si are un pas foarte rapid si puternic. Este un fotbalist foarte complet", a spus Messi.