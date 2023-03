Frenkie de Jong s-a decis! Fotbalistul de la FC Barcelona a vorbit despre viitorul său

Conducerea catalană a plătit 86 milioane de euro pentru a-l aduce pe Frenkie de Jong de la Ajax, moment în care cota fotbalistului era de 85 milioane, potrivit Transfermarkt. Acum, neerlandezul este apreciat de site-urile de specialitate la 50 milioane.

Vara trecută, Manchester United a încercat să-l transfere pe Frenkie de Jong, dar mutarea a picat din orice punct de vedere. Acum, Frenkie de Jong a vorbit deschis despre viitorul său și a evidențiat faptul că își dorește să rămână la FC Barcelona pentru foarte mult timp.

„Sunt foarte calm și foarte fericit aici, la Barca. Vreau să rămân la Barcelona pentru mult timp de acum încolo”, a precizat Frenkie de Jong, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano, expert în transferuri.

???? Frenkie de Jong on his future: “I’m very calm here, very happy at Barça”, told RAC1. ???????? #FCB

“I want to stay at Barcelona for many more years”, de Jong added. pic.twitter.com/cW9WzFqtSg