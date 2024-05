”Hansi Flick este noul antrenor al Barcelonei”, a anunțat clubul catalan miercuri după-amiază.

”FC Barcelona și Hansi Flick au ajuns la o înțelegere și tehnicianul german a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026, în prezența președintelui Joan Laporta, a prim-vicepreședintelui responsabil de aria sportivă Rafa Yuste și a directorului sportiv Anderson Luís de Souza - Deco”, a scris gruparea din La Liga pe site-ul oficial.

Flick, născut în 1965 la Heidelberg, a antrenat după 2000 la Hoffenheim și Red Bull Salzburg, apoi în 2006 a devenit secundul lui Jurgen Low la naționala Germaniei.

Hansi Flick a scris istorie ca principal pe banca lui Bayern Munchen (2019-2021), cu care a câștigat Champions League (2020), Bundesliga (2020, 2021), Cupa Germaniei (2020), Supercupa Germaniei (2020), Supercupa Europei (2020) și Campionatul Mondial al Cluburilor (2020), practic toate trofeele posibile.

Între 2021 și 2023, Flick a fost selecționerul Germaniei, post din care a fost demis după amicalul 1-4 cu Japonia, înainte de EURO 2024, unde nemții sunt gazdele turneului final.

