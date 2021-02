Faza vazuta acum de milioane de oameni! Oblak a urcat la ultima faza, Atletico a luat un gol INCREDIBIL in minutul 95 de la mijlocul terenului! VIDEO

Soc pentru Atletico inainte sa vina la Bucuresti! A fost batuta acasa de Levante si le invita pe Real si Barca sa se apropie!

Atletico Madrid a pierdut pe teren propriu cu Levante, 0-2, in ultimul joc dinaintea supermeciului de Champions League cu Chelsea de la Bucuresti (23 februarie, 22:00).

Atletico are in continuare avans de 6 puncte fata de locul 2, ocupat acum de Real. Fata de Barca, care e pe 3, o despart 9 puncte.

Condusa dupa golul lui Morales din minutul 30, Atletico a primit lovitura finala in minutul 5 al prelungirilor, de la Jorge de Frutos. Levante a obtinut o victorie extrem de importanta, care o salta pana pe pozitia a 8-a in La Liga. Faza golului 2 e de generic! Oblak a urcat in careul advers pentru un ultim atac, iar Levante a profitat. De Frutos a trimis de la centrul terenului in poarta goala, inainte ca portarul sloven sa-l atace in apropierea liniei de margine!

Daca bate cu Valladolid (sambata, 22:00), Real se apropie la 3 puncte de Atletico, dar va avea un meci in plus jucat fata de rivala din Madrid.



⚽ GOL de De Frutos. Atlético 0 - 2 Levante#LaLiga???????? pic.twitter.com/YDnqEN2dR6 — Mundo Fútbol (@MundoFutbol__ES) February 20, 2021

Clasamentul momentului in La Liga: