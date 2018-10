Fara Messi si Ronaldo dupa 11 ani! Cum va arata Barca - Real: Cifrele impresionante ale celor mai buni jucatori ai planetei in El Clasico

Barcelona - Real Madrid se joaca duminica, de la 17:15 pe Camp Nou.

Duminica, de la 17:15, vom asista la primul El Clasico din ultimii 11 ani fara Lionel Messi si Cristiano Ronaldo. Lumea se astepta ca acest moment sa vina candva si iata ca a venit.

Precedenta partida in care cei doi nu au evoluat a avut loc in sezonul competitional 2007-2008, atunci cand pe bancile celor doua echipe stateau Schuster si Rijkaard. Atunci, Cristiano Ronaldo marca pentru Manchester United, iar Messi era indisponibil din cauza unei raceli.

Acum, cu portughezul evoluand in tricoul lui Juventus si Messi accidentat, vom asista la o noua confruntare de gala vara cele doua staruri ale fotbalului.

Daca Barcelona se va baza pe Rafinha sa-i tina locul lui Lionel Messi, locul lasat gol de Cristiano Ronaldo la Real va fi, cel mai probabil, luat de Isco.

Totusi, performantele celor doi in istoria confruntarilor Barca - Real vor fi greu de egalat. Cristiano Ronaldo a marcat 18 goluri impotriva Barcelonei in 30 de meciuri. De partea cealalta, Lionel Messi a marcat 30 de goluri in 32 de partide, cu portughezul in echipa Realului.

In ceea ce priveste loviturile de la 11 metri, inlocuitorii celor doi vor fi Sergio Ramos la Real si Suarez sau Coutinho la Barca.