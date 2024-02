Catalanii au obținut până în clipa de față 47 de puncte, după 22 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei. Formația dirijată de Xavi Hernandez a înregistrat, așadar, 14 victorii, cinci remize și trei eșecuri.

Englezii s-au dezlănțuit la adresa Barcelonei: ”Doar un prost ar vrea să o antreneze”

Xavi se va despărți la finalul actualei stagiuni de FC Barcelona, după ce i-a preluat pe catalani în noiembrie 2021 și a înregistrat până în clipa de față 2.04 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Iar jurnaliștii britanici de la GOAL s-au dezlănțuit la adresa celor de la FC Barcelona, titrând: ”Locul de muncă imposibil? Doar un prost ar vrea să o antreneze pe Barcelona”.

Englezii au analizat situația de la clubul catalan și au evidențiat faptul că în patru ani FC Barcelona a câștigat doar patru trofee, cu Quique Setien, Ronald Koeman și Xavi ca principali.

”Barca a angajat trei antrenori - Quique Setien, Ronald Koeman și Xavi - și a câștigat trei trofee într-o perioadă de patru ani, fiind cel mai rar lucru întâlnit la catalani”, au relatat britanicii.

Xavi pleacă de la FC Barcelona la finalul sezonului

Xavi mai are contract până în vara anului 2025, însă a hotărât ca la finalul acestui sezon să părăsească banca tehnică "pentru binele clubului".

"Am decis ca de la 30 iunie să nu mai fiu antrenorul Barcelonei. E cea mai bună decizie. Voi da ce am mai bun în aceste patru luni. Consider că putem avea un sezon bun și că lucrurile se vor schimba”, a spus Xavi.