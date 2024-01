Joan Laporta a ales! Ce antrenor vrea la FC Barcelona

Chiar dacă despărțirea se va produce abia la finalul acestui sezon, Barcelona ar fi în căutarea unui antrenor încă de pe acum. În spațiul public au apărut mai multe nume, printre care Hansi Fick sau Jurgen Klopp.

Conducerea clubului nu pare să încerce să-l convingă pe Xavi să revine asupra deciziei și se gândește deja la alte nume. Joan Laporta, președintele clubului, ar visa la revenirea lui Pep Guardiola la echipă, notează spaniolii de la El Chiringuito TV.

Varianta ar părea SF pentru Barcelona, având în vedere că antrenorul de 53 de ani mai are un contract valabil până în 2025 cu Manchester City, acolo unde a reușit performanțe remarcabile în ultimii șapte ani și jumătate.

