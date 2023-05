Lovitură pentru Real Madrid! Vinicius amenință cu plecarea după scandalul imens de rasism! Anunțul brazilienilor 

Singurul gol al meciului a fost marcat de Lopez, în minutul 33, însă partida a fost marcată de incidente șocante, care l-au avut ca protagonist pe Vinicius Junior. Brazilianul a fost din nou victima rasismului, după ce fanii Valenciei au început să strige împotriva sa.

Totul a pornit de la gesturile fotbalistului de la Real, care le transmitea suporterilor că urmează să retrogradeze, arătând două degete spre ei. Ulterior, fanii au răspuns, adresându-i injurii rasiste, iar situația a degenerat când Vinicius a reacționat. Fotbalistul s-a enervat și a văzut cartonașul roșu după o încăierare generală, în al șaptelea minut de prelungiri.

După meci, oficialii lui Real s-au arătat indignați de incidentele petrecute, iar Vinicius a postat un mesaj extrem de dur împotriva conducerii LaLiga, precizând în comunicat că liga din Spania este una rasistă.

Nemulțumit de cum este tratat și de abuzurile rasiale la care este supus meci de meci, brazilianul se pregătește să ia măsuri. Vinicius nu este deloc mulțumit nici de modul în care oficialii lui Real Madrid au gestionat situația. Conform ziarului brazilian UOL, fotbalistul vrea să organizeze o conferință de presă.

Sursa citată informează că își dorește să pună capăt tensiunilor din Spania și chiar ar fi gata să amenințe cu plecarea de la Real Madrid dacă nu se va schimba situația.

Racist Abuse to Vinicius Jr once again, and another time in La Liga

Effigys, Racist Banners and Chants

Valencia, Mallorca, Atleti, Barca and Valladolid

Mario Balotelli had racism follow him throughout his entire career too, and many others. Tragic man

pic.twitter.com/NJAeVXQmPe