Două transferuri pentru FC Barcelona: ”Da, e adevărat”

FC Barcelona a câștigat duelul cu Villarreal din deplasare cu mari emoții. Catalanii au fost condus cu 2-0 și au fost conduși cu 3-2, dar au reușit să revină, iar meciul s-a încheiat cu scorul de 4-3 pentru campioana Spaniei.

Imediat după meci, Xavi a fost întrebat despre ”întăriri” și a confirmat că „cel puțin doi jucători” se vor alătura echipei catalane în următoarea perioadă.

”Dacă vor fi transferuri? Da, ce a spus președintele (n.r. - Joan Laporta) este adevărat. Vom încerca să aducem cel puțin doi jucători”, a spus antrenorul Barcelonei.

În ultima perioadă, două nume de fotbaliști au fost asociate cu un transfer la Barcelona. Joao Felix de la Atletico Madrid și-a manifestat intenția de a evolua pentru campioana Spaniei, chiar dacă a primit două oferte tentante din zona Golfului.

