Ofertat din Arabia Saudită, Joao Felix a luat decizia finală

Portughezul nu vrea să mai continue sub comanda lui Diego Simeone și este în căutarea unui alt angajament. Arabii de la Al-Hilal s-au arătat interesați de Joao Felix, dar mutarea nu s-a concretizat.

Atacantul a primit și alte oferte din zona Golfului, dar decizia sa este foarte clară.

Așteaptă o ofertă din partea Barcelonei, club pentru care a spus public că și-ar dori să joace, anunță jurnalistul Fabrizio Romano pe contul său de Twitter.

"FC Barcelona a fost întotdeauna prima mea alegere şi aş fi încântat să ajung la Barca. Acesta fost mereu visul meu, de când eram copil. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi un vis care devine realitate", a declarat fotbalistul lusitan.

João Félix has been approached by Saudi clubs again after deal collapsed with Al Hilal, new interest from Saudi in signing João ????????????????

???????? Understand player’s position remains clear: only waiting for Barcelona until day 1, no changes.

“Barça, my dream”, told me in July. pic.twitter.com/wosJDuav2B