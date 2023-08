Show total în Villarreal - Barcelona, meci cu 7 goluri: puștiul Lamine Yamal scrie istorie, la doar 16 ani

Barcelona a deschis scorul în minutul 12. Puștiul Lamine Yamal (16 ani), titularizat de Xavi, a centrat perfect în careul mic pentru Gavi, care a înscris pentru 1-0 cu o lovitură de cap.

Lamine Yamal a devenit astfel cel mai tânăr jucător din La Liga care oferă un assist în secolul 21, la 16 ani și 45 de zile. Precedentul record era deținut de un alt jucător al Barcelonei, Ansu Fati - 16 ani și 318 zile.

După doar trei minute, Barcelona a făcut 2-0. Frenkie de Jong a avansat excelent spre careul advers, a primit o pasă cu călcâiul de la Lewandowski și a finalizat cu un șut puternic.

Până la pauză, Villarreal a reușit să egaleze. "Submarinul Galben" a înscris prin Juan Foyth (26) și Alexander Sorloth (40). Gazdele au dus scorul la 3-2 la cinci minute după pauză, când Alex Baena l-a învins pe Marc-Andre ter Stegen cu un șut bine plasat.

Deși s-a văzut condusă, Barcelona nu a cedat și a întors rezultatul în ultimele 25 de minute. Ferran Torres, abia intrat pe teren, a egalat în minutul 68, iar Robert Lewandowski a dus scorul la 4-3 trei minute mai târziu, după un șut în bară al lui Lamine Yamal.

După trei etape, Barceloan ocupă locul 3 în La Liga, la două lungimi în spatele liderului Real Madrid. În runda următoare, catalanii vor juca pe terenul celor de la Osasuna.

