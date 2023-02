Doi jucători, salarii colosale! Mateu Alemany a dezvăluit cât a economisit Barcelona cu retragerea lui Pique și vânzarea lui Griezmann

Sub conducerea lui Joan Laporta și Mateu Alemany, directorul sportiv al clubului, gruparea blaugrana se îndreaptă spre momente mai bune din punct de vedere financiar. Schimbarea radicală a început cu „sacrificarea” lui Leo Messi, iar oficialii continuă să facă demersuri pentru a scoate clubul din ruină.

Recent, Gerard Pique și-a anunțat retragerea din fotbal, în luna noiembrie, iar catalanii au reușit să îl vândă pe Antoine Griezmann, una dintre cele mai mari investiții din ultimii ani, înapoi la Atletico Madrid. Mutările s-au dovedit a fi de succes, după cum a explicat Mateu Alemany.

Cât a economisit Barcelona cu Gerard Pique și Antoine Griezmann

Directorul sportiv al echipei de pe Camp Nou a vorbit la o conferință de presă, dezvăluind suma consistentă economisită de club odată ce s-a scăpat de contractele lui Gerard Pique și Antoine Griezmann.

„Salariile lui Griezmann și Pique, care aveau contract până în anul următor, presupun un minus de 90 de milioane de euro la costul lotului. Am reușit să reducem această cantitate de masă salarială cu doi jucători.

Masa salarială nu era sustenabilă pentru că ajungea la 655 de milioane de euro. Fair-play-ul este reprezentarea unei situații determinate. Am reușit să atingem plecările unor jucători pe care nu ne bazam și am scăzut masa salarială, însă Barca are nevoie de o echipă competitivă.

Dacă ajungem la 400-480 de milioane masa salarială ar fi 60% din încasări, cifre rezonabile. Nu vrem să renunțăm la jucători importanți, însă trebuie să scădem salariile cu jucători mai puțin importanți. Trebuie să convingem LaLiga pentru a scădea aceasă limită”, a declarat Alemany conform sport.es.