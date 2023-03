Diego Simeone a explicat motivul pentru care l-a sărutat pe Griezmann după victoria lui Atletico Madrid

Atletico Madrid a obținut trei puncte importante în lupta pentru TOP4 din primul eșalon al Spaniei. Formația dirijată de Diego Simeone (Locul 3, 45p) a devansat-o pe Real Sociedad (Locul 4, 44p) și se află la cinci puncte de ocupanta poziției a cincea, Betis (40p).

La flash-interviu, Diego Simeone l-a sărutat pe obraz pe Antoine Griezmann, fotbalistul care a oferit o pasă decisivă în măcelul cu Sevilla și, totodată, cel care a reușit să își treacă în cont și un gol.

„Iubesc ce fel de persoană e Griezmann, dar valorific fotbalistul. Așa că sărutul a fost pentru fotbalistul Greizmann. A avut câțiva ani frumoși, a ales să plece, am înțeles că a trebui să se întoarcă, a fost dificil. Dar, uite că este aici”, a spus „Cholo” Simeone, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

