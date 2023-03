Erik ten Hag dezvăluie cum a luat decizia de a renunța la Cristiano Ronaldo: "Am dormit bine în nopțile acelea"

Manchester United a rupt contractul cu Cristiano Ronaldo în noiembrie, după un amplu interviu acordat de portughez jurnalistului Piers Morgan, în care a criticat clubul sau conducerea.

Erik ten Hag dezvăluie cum a luat decizia de a renunța la Cristiano Ronaldo

Primele probleme din acest sezon dintre Cristiano Ronaldo și Erik ten Hag ar fi apărut chiar la meciul tur dintre Manchester United și Liverpool (2-1), disputat în august. La acel joc, portughezul a fost lăsat pe banca de rezerve și a prins doar câteva minute pe final.

Erik ten Hag spune că motivele pentru care a luat decizia respectivă au fost "evidente", asumându-și în totalitate această hotărâre.

"Cântăresc bine astfel de decizii importante. Trebuie să văd ce impact au nu numai pe termen scurt, ci și pe termen lung. Ca manager trebuie să gândești mereu strategic și să vezi care pot fi consecințele.

Am avut motivele mele pentru care am ales așa echipa contra lui Liverpool (n.r - în meciu tur), erau evidente. Știam și ce reacții ar fi fost dacă rezultatul era negativ. Nu m-am îngrijorat, am dormit bine în nopțile acelea. A trebuit să iau niște decizii pentru club și pentru echipă", a spus Erik ten Hag, citat de Daily Mail.

Fără Cristiano Ronaldo, transferat la Al Nassr în ianuarie, Manchester United traversează o formă excelentă în 2023. Formația de pe Old Trafford ocupă locul 3 în Premier League, cu 49 de puncte, sub Arsenal (63p) și Manchester City (58p), însă cu două meciuri în minus.