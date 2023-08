S-a terminat ”telenovela”! Unde se transferă Joao Felix în ultima zi de mercato

Un alt star portughez este foarte aproape de a ajunge la campioana Spaniei. Este vorba despre Joao Felix (24 de ani), care și-a manifestat recent intenția de a se transfera la Barcelona, după ce a fost trecut pe banca de rezerve de Diego Simeone la Atletico Madrid.

Barcelona s-ar fi hotărât cu privire la transferul lui Joao Felix, iar catalanii vor forța transferul în ultima zi de mercato.

Acum, RAC1 scrie că portughezul este încrezător cu privire la transfer și crede că în cursul zilei de mâine, când va fi ultima zi de mercato, va fi jucătorul Barcelonei!

"FC Barcelona a fost întotdeauna prima mea alegere şi aş fi încântat să ajung la Barca. Acesta fost mereu visul meu, de când eram copil. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi un vis care devine realitate", spunea Felix.

???? João Felix believes that he will be a Barcelona player by tomorrow. ????

(Source: @rac1) pic.twitter.com/JVRhh7Ijkm