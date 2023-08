Portughezul nu intră în planurile lui Diego Simeone la fosta campioană a Spaniei, astfel că-și va găsi o altă echipă.

Joao Felix și-a manifestat intenția de a juca pentru Barcelona, chiar dacă a primit două oferte tentante din zona arabă, iar acum a apărut o nouă variantă pentru starul lusitan.

Liverpool este aproape de a-l pierde pe Mohamed Salah (31 de ani), care a primit o ofertă tentantă din zona Golfului. Chiar dacă Jurgen Klopp spune că egipteanul nu este de vânzare, în birouri ”cormoranii” îi pregătesc deja un înlocuitor.

Potrivit publicației portugheze A Bola, Joao Felix este pe lista lui Liverpool pentru a-l înlocui pe Mohamed Salah.

???? Liverpool have identified João Félix as a possible replacement for Saudi target Mo Salah.

????????????????????

(Source: A Bola) pic.twitter.com/GM4nT5uAdq