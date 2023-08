Joao Felix s-a reorientat, după ce oferta de la Barcelona n-a mai venit. Unde se transferă

Portughezul nu vrea să mai continue sub comanda lui Diego Simeone și este în căutarea unui alt angajament. Și-a manifestat public intenția de a se transfera la Barcelona, dar campioana Spaniei nu a venit cu o ofertă pentru starul portughez.

Astfel, Joao Felix s-a reorientat. Dorit în Arabia Saudită, lusitanul este gata să dea curs unei oferte tentante din zona Golfului, scrie jurnalistul Matteo Moretto de la Relevo.

"FC Barcelona a fost întotdeauna prima mea alegere şi aş fi încântat să ajung la Barca. Acesta fost mereu visul meu, de când eram copil. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi un vis care devine realitate", spunea Felix.

???? João Félix has already decided that if Barcelona cannot agree a deal to sign him, he will move to Saudi Arabia. ????????????????????

