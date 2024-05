Declarația care poate arunca totul în aer! Xavi a făcut anunțul imediat după demiterea sa de la FC Barcelona

Dacă în urmă cu câteva luni Xavi Hernandez (44 de ani) anunța faptul că o va părăsi pe Barca la finele actualei stagiuni, tehnicianul spaniol s-a răzgândit în cele din urmă și a anunțat că va rămâne la catalani.

Doar că, în cadrul unei conferințe de presă, Xavi a vorbit despre situația tensionată a Barcelonei în ce privește capitalul echipei, iar patronul Joan Laporta a decis să se debaraseze de serviciile antrenorului.

La o zi de la despărțirea oficială dintre Xavi și FC Barcelona, spaniolul a vorbit sincer despre experiența sa pe banca tehnică a catalanilor - AICI DECLARAȚIILE.

Mai mult, Xavi a arătat că nu poartă pică pe clubul catalan și a dezvăluit, totodată, faptul că lasă o portiță pentru o eventuală revenire la FC Barcelona în viitor.

Rămâne de văzut însă dacă acest lucru se va întâmpla sub șefia lui Joan Laporta, mai ales că Xavi l-a iritat destul de zdravăn pe patronul catalanilor.

”Mi-aș dori să revin la Barca într-o bună zi. Barcelona e clubul meu de suflet, am spus-o mereu. Nu închid nicio ușă Barcei și posibilității de a mă reîntoarce într-o zi”, a spus Xavi, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

