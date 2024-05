Reacția lui Xavi după ce a fost dat afară de la Barcelona: ”Lucrurile nu au mers cum ne-am dorit!”

Conducerea clubului a anunțat despărțirea de tehnicianul de 44 de ani prin intermediul unui comunicat oficial. Joan Laporta a fost cel care i-a comunicat lui Xavi că nu va mai continua pe banca echipei.

Mesajul lui Xavi după despărțirea de Barcelona

Cel mai probabil, locul lui Xavi va fi ocupat de Hansi Flick, fostul antrenor al lui Bayern Munchen și fost selecționer al Germaniei.

La scurt timp după ce aflat decizia conducerii clubului, Xavi Hernandez a postat un mesaj emoționant adresat fanilor Barcelonei.

”Dragi prieteni, duminică, mandatul meu pe banca Barcelonei se va încheia. Nu este niciodată simplu să părăsești clubul vieții tale, dar sunt foarte mândru, după doi ani și jumătate în fruntea unui vestiar care pentru mine a fost a doua familie.

Vreau să le mulțumesc fanilor pentru sprijin și afecțiune. M-au susținut întotdeauna și mi-au arătat aceeași dragoste ca în perioada în care am fost jucător.

De duminică, voi fi încă un suporter al Barcelonei în tribune, acum, pe Stadionul Olympic sau în câteva luni pe noul Camp Nou, pentru că, înainte de a fi un jucător sau un antrenor, sunt un fan al Barcelonei și îi vreau doar binele clubului. Voi fi oricând la dispoziția Barcelonei.

Am lucrat cu un grup foarte bun de jucători și cu un staff incredibil. Mulțumită lor am reușit să ne atingem obiectivele propuse, în principal titlul și Supercupa. În acest sezon, lucrurile nu au mers cu ne-am fi dorit, dar am mers înainte și am încercat să construim o nouă generație de fotbaliști din La Masia, care să îi inspire pe fanii Barcelonei.

Vă mulțumesc foarte mult, fanilor, jucătorilor, staff-ului, angajaților din club, președintelui, consiliului de directori, directorilor sportiv, presei și tuturor celor care au fost alături de mine în această călătorie”, a fost mesajul transmis de Xavi.