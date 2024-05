Vincent Kompany semnează! Câți bani trebuie să plătească FC Bayern pentru achiziție + toate detaliile contractului

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a anunțat recent pe rețelele social media că FC Bayern e pe punctul de a se înțelelge cu Vincent Kompany. Belgianul urmează, așadar, să semneze cu bavarezii, care vor fi nevoiți însă să achite câteva milioane de euro celor de la Burnley.

Italianul a mai informat pe platforma Twitter/X și suma pe care trebuie să o plătească echipa din Bundesliga. E vorba despre 12 milioane de euro, mai exact, ca Vincent Kompany să poată fi lăsat să plece de la Burnley și să semneze un contract pe trei ani cu bavarezii.

???????? BREAKING: Vincent Kompany will sign in as new Bayern manager, here we go!

Agreement between clubs with Burnley on €12m fee, contract terms already sealed.

Kompany will become new Bayern head coach on three year deal — it’s done after story reported on Monday. ???????? pic.twitter.com/c1KZLGIIxs