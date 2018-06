Decizie de ULTIMA ORA a lui Gareth Bale dupa ce a anuntat ca vrea sa plece! Ce se intampla dupa ce Lopetegui a fost anuntat antrenorul lui Real

Veste proasta pentru Jose Mourinho, care voia sa-l transfere pe Bale in aceasta vara.

Julen Lopetegui este noul antrenor al celor de la Real Madrid iar venirea fostului selectioner al Spaniei, demis cu 2 zile inainte de Mondial, reprezinta o noua era la campioana Europei din ultimii 3 ani. Iar inlocuirea lui Zidane cu Lopetegui inseamna si o noua sansa pentru Gareth Bale.

Conform ESPN, Gareth Bale s-a razgandit si e gata sa lupte pentru locul sau la Real Madrid, preferand sa incerce sa-l impresioneze pe Lopetegui in dauna unei reveniri in Premier League, acolo unde este dorit de Jose Mourinho la Manchester United.

Totusi, un factor important reprezinta si dorinta lui Lopetegui in ceea ce il priveste pe Bale. Galezul si-a anuntat intentia de a pleca de la Real dupa cele 2 goluri din finala UEFA Champions League, la finalul unui sezon in care nu a reusit sa se impuna in primul 11 al Realului, fiind rezerva si in finala.