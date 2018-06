Lopetegui a fost intrebat despre Cristiano Ronaldo dupa ce declarase ca "Messi este cel mai bun jucator din istorie!" Ce a raspuns noul antrenor al Realului

Situatia lui Cristiano Ronaldo ramane un subiect fierbinte la Real Madrid.

Julen Lopetegui a trecut prin 72 de ore cu adevarat nebune! Marti a fost anuntat oficial ca fiind noul antrenor al celor de la Real Madrid, miercuri a fost demis de catre Federatia din Spania deoarece nu a informat-o despre negocierile cu Florentino Perez, joi seara a fost prezentat oficial la Real.

In aceasta seara trebuia sa pregateasca Spania pentru debutul la turneul final, insa pe banca va fi Fernando Hierro. La prezentarea oficiala, Julen Lopetegui a fost intrebat si despre Cristiano Ronaldo, cel care a anuntat dupa finala UEFA Champions League ca vrea sa plece de la Real.

Intrebarea jurnalistilor a venit si in contextul eternei lupte dintre Leo Messi si Ronaldo, in conditiile in care Lopetegui declarase inainte de o partida amicala intre Spania si Argentina ca "Messi este cel mai bun jucator din istoria fotbalului".



"Cristiano este un jucator pe care vreau sa-l am mereu aproape, este evident acest lucru. Cel mai bun jucator din lume este la Real Madrid" a fost raspunsul lui Lopetegui la prezentarea oficiala. Viitorul lui Ronaldo la Real va fi decis dupa finalul Campionatului Mondial.