"A semnat!" Lovitura grea data de Real celor de la Barcelona! Jucatorul pe care l-a cumparat Florentino Perez cu 45 de milioane de euro

Presa din Brazilia anunta ca jucatorul a semnat un contract pana in 2025!

Tanarul atacant brazilian al celor de la Santos, Rodrygo, va juca la Real Madrid! Globo anunta ca Real va plati 45 de milioane de euro iar jucatorul a semnat un contract pe 6 ani, valabil incepand cu vara viitoare, la 6 luni dupa ce Rodrygo va implini 18 ani.

Anuntul oficial urmeaza sa fie facut astazi de catre Santos. Rodrygo avea o clauza de 50 de milioane de euro, insa negocierile au fost finalizate pentru 45 de milioane de euro - din aceasta suma, Santos va primi 40 de milioane de euro, in timp ce Rodrygo si staff-ul sau va primi restul.

Rodrygo a fost dorit cu insistenta de Barcelona, fiind si pe lista celor de la Bayern Munchen si PSG, fiind comparat cu Neymar in dese randuri - el a devenit recent cel mai tanar jucator care reuseste un hattrick pentru Santos, avand deja 9 goluri in 29 de partide. Este a doua mutare de acest gen facuta de Real dupa Vinicius Junior, cel care se va alatura Realului in aceasta vara dupa ce a fost cumparat in urma cu un an.