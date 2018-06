Lopetegui, IN LACRIMI la prezentarea oficiala la Real! "Nu am mai fost atat de TRIST de cand a murit mama!"

Julen Lopetegui a fost prezentat oficial la Real Madrid.

Fostul selectioner al Spaniei a izbucnit in lacrimi in fata jurnalistilor. Modul in care a fost tratat de Federatia Spaniola de Fotbal i-a lasat un gust amar.



"A fost cea mai trista din viata mea! Am plans. Cea mai trista zi din viata mea de cand a murit mama. Ieri a fost cea mai trista zi, astazi e cea mai fericita", a declarat Lopetegui.

Lopetegui a fost demis de federatia spaniola cu doar o zi inainte de startul Campionatului Mondial. Jucatorii cu greutate din vestiarul Spaniei au incercat sa-i salveze postul, dar presedintele federatiei nici nu a clipit. "Federalii" spanioli au fost deranjati de faptul ca Lopetegui nu le-a comunicat faptul ca a semnat cu Real Madrid si s-au vazut pusi in fata faptului implinit atunci cand madrilenii au facut anuntul oficial.