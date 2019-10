"Daca pleaca, te astept!" CUTREMUR pe Bernabeu! Zidane OUT de la Real Madrid?! Perez a luat cina cu un antrenor GALACTIC! Anunt de ULTIMA ORA

Florentino Perez a cinat cu cel care il poate inlocui pe Zidane.

Real Madrid a facut un nou pas gresit in Champions League, 2-2 pe Bernabeu cu Brugge, dupa ce formatia antrenata de Zidane a revenit de la 2-0. Cei de la Diario Gol sustin ca Florentino Perez ar fi luat cina cu Jose Mourinho si i-ar fi transmis acestuia ca in cazul in care Zidane va pleca de la Real, il asteapta pentru a-l inlocui.

La finalul partidei cu Brugge, fanii i-au strigat numele lui Mourinho si il asteapta pe aceasta sa revina la "galactici". Zidane nu a reusit sa regleze jocul lui Real, si ar putea pleca. Daca in campionat Real este neinvinsa si se afla pe primul loc, in Champions League dupa doua meciuri in grupa, are doar un singur punct.