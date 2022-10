Cum a învins-o Ancelotti pe FC Barcelona? Răspunsul oferit chiar de antrenor

Real Madrid nu a stat pe gânduri și și-a luat revanșa după eșecul rușinos de anul trecut, 0-4 pe Santiago Bernabeu cu FC Barcelona. După meci, Carlo Ancelotti a evidențiat cum a reușit să-i învingă pe catalani, punctând clar: „Nu am inventat nimic”.

Antrenorul s-a referit la faptul că în urmă cu un an a încercat să găsească diferite sisteme prin care să străpungă apărarea Barcei, însă totul a fost în zadar. Acum, Ancelotti a mizat pur și simplu pe experiența jucătorilor săi și i-a utilizat pe posturile lor proprii.

Ancelotti: „Acum n-am mai inventat nimic”

„Știam că trebuie să facem un joc complet pentru a câștiga și am făcut-o! Am avut un început bun de meci, am deschis rapid scorul și am controlat jocul în partea secundă.

Era clar că Militao trebuia să pună presiune pe Lewandowski, am reușit să-i controlăm bine spațiile dintre linii cu Toni Kroos și Tchouameni. Schimbările ajută foarte bun când ai jucători pe banca de rezerve care pot oricând să fie titulari.

M-am gândit că sezonul trecut am încercat să inventez câte ceva, acum n-am mai inventat nimic și jucătorii au evoluat pe posturile pe care dau cel mai bun randament.

Vreau să remarc jocul lui Luka Modric, care a fost strălucitor”, a precizat Carlo Ancelotti după meci, potrivit Marca.

Real Madrid - FC Barcelona 3-1

Real Madrid s-a impus în "El Clasico" cu 3-1. Karim Benzema a deschis scorul în minutul 13, iar Santiago Bernabeu a "erupt la propriu".

Federico Valverde a majorat diferența în minutul 35, din pasa lui Mendy, iar scorul la pauză a fost 2-0 în favaorea grupării blanco.

În partea a doua a jocului, Ferran Torres a redus din diferență și i-a dat speranțe catalanilor, însă Rodrygo a majorat în minutul 90+1 și a închis tabela la 3-1.