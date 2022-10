În minutul 53, Manchester City a marcat pentru 1-0 prin Phil Foden, însă reușita englezului a fost anulată după consultarea VAR.

Arbitrul Anthony Taylor a mers la monitor pentru a revedea faza, iar ulterior a decis să anuleze golul pentru că Erling Haaland l-a faultat pe mijlocașul Fabinho cu câteva secunde înainte de golul marcat de Foden.

Pep Guardiola a avut o adevărată criză de nervi pe marginea terenului. Antrenorul lui Manchester City a început să protesteze și să gesticuleze nervos încă din momentul în care arbitrul a mers la monitor pentru a revedea faza, iar după decizie a izbucnit.

După anularea golului marcat de echipa sa, tehnicianul spaniol a fost surprins făcându-le semne ironice și provocatoare fanilor lui Liverpool.

Furia lui Pep Guardiola ar fi fost provocată și de faptul că antrenorul ar fi fost lovit cu monede de fanii lui Liverpool după golul anulat lui Manchester City, transmite jurnalistul Jack Gaughan, de la Daily Mail.

La câteva secunde distanță, Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a început să facă și el semne către fanii echipei sale, însă pentru a-i determina să încurajeze mai mult echipa.

Man City are alleging that coins were thrown at Pep Guardiola in the aftermath of the disallowed goal.