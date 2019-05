Cel mai neasteptat transfer la Real Madrid! Vine pentru numai 20 de milioane. Omul-surpriza de pe lista lui Zidane

In afara de Hazard, Zidane mai pregateste o lovitura importanta in perioada imediat urmatoare.

Pablo Sarabia de la Sevilla e la un pas de o revenire pe Bernabeu, unde a mai jucat timp de 7 ani. Sarabia e un produs al academiei lui Real Madrid, pentru care are si o aparitie la echipa mare, in sezonul 2010 - 2011. In rest, mijlocasul ofensiv are prezente la echipa secunda a lui Real.

Dupa ce a parasit Madridul, Sarabia a jucat 5 sezoane la Getafe, apoi, in 2016, a trecut la Sevilla. Fotbalistul de 27 de ani vine dupa un sezon excelent in Spania. A marcat 19 goluri in 45 de partide, chiar daca nu e atacant. Transferul sau la Real se poate face in schimnul a numai 20 de milioane de euro, cat e clauza de reziliere a contractului sau cu Sevilla.