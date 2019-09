Cel mai mare transfer din istoria fotbalului: Real ofera seicilor 300 de milioane de euro pentru o mutare RECORD!

Real Madrid pregateste un transfer istoric.

Presa spaniola a inceput deja sa discute si sa analizeze posibilitatea ca Mbappe sa ajunga la Real Madrid din vara viitoare. Conform primelor informatii, "galacticii" le ofera seicilor de la PSG 225 de milioane pentru Mbappe, plus anumite sume din bonusuri, ce ar duce costul total al mutarii la 300 de milioane de euro.

Daca mutarea lui Mbappe se va realiza in vara si se vor respecta termenii prezentati de jurnalistii spanioli, transferul lui Neymar ar deveni cea mai scumpa afacere din istoria fotbalului. Recordul este detinut in acest moment de Neymar: 222 de milioane de euro a platit PSG pentru a-l aduce pe starul brazilian de la Barcelona in 2017.

De Mbappe se mai intereseaza si Liverpool, Manchester United si Manchester City, iar cota atacantului francez este de 200 de milioane de euro.