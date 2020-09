Cel mai important transfer al Barcelonei din vara a ajuns in capitala Cataluniei! Primele declaratii ale lui Pjanic si mesajul pentru fani

Miralem Pjanic (30 ani) a ajuns in Barcelona si este gata de primele antrenamente la noua echipa.

Depistat pozitiv cu Covid-19 in urma cu cateva saptamani, Pjanic nu a putut sa se prezinte la Barcelona alaturi de restul coechipierilor sai. Mijlocasul bosniac a aterizat in urma cu o seara in capitala Cataluniei, iar prezentarea sa va fi facuta la inceputul saptamanii viitoare.

Miralem Pjanic acaba de aterrizar en Barcelona para comenzar en breve los entrenamientos pic.twitter.com/unzyUrGFej — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 10, 2020

Pjanic a imbracat deja tricoul Barcelonei si a avut un mesaj pentru fanii catalanilor: "Buna tuturor, sunt aici, in Barcelona. Ma simt mandru si fericit sa fiu aici, abia astept sa joc pe Camp Nou, sper sa ne vedem curand! Visca Barca!"



????️ :"No puedo esperar a jugar en el Camp Nou" ????❤️ pic.twitter.com/jJPiX1eAvy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 10, 2020

"Este o zi extrem de speciala si sunt foarte fericit. Sunt nerabdator sa imi cunosc coechipierii, am chef sa incep noul sezon. Sper sa ajut echipa sa castige multe titluri. Sunt pregatit si voi incerca sa ofer tot ce am mai bun pentru acest club. Sunt bine, m-am recuperat. Am stat cateva saptamani acasa, insa am incercat sa ma mentin in forma. Abia astept sa ma reunesc cu grupul", a spus Pjanic pentru site-ul oficial al Barcelonei.