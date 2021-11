Ce număr va purta Dani Alves la FC Barcelona? Brazilianul a fost prezentat ca o mare vedetă la revenirea pe Camp Nou

Dani Alves va purta tricoul cu numărul opt la FC Barcelona. Veteranul brazilian a revenit săptămâna trecută pe Camp Nou, rămas pe liber în urma rezilierii contractului său cu Sao Paulo.

Brazilianul în vârstă de 38 de ani a devenit primul transfer din era Xavi și a promis că va ajuta la reconstruirea clubului.

Ce a declarat Dani Alves despre revenirea la Barcelona?

„Bună tuturor, sunt deja aici în Barcelona”, a spus el într-un videoclip pe rețelele de socializare.

"Sunt din nou alături de voi și sunt foarte fericit să mă întorc acasă, sper să ne vedem curând. Îmi doresc să mă pot bucura împreună cu voi și să reconstruim Barcelona pe care am iubit-o atât de mult."

Are you ready to relive @DaniAlvesD2's top ???? goals with Barça? ????

LET'S GO! ????

1️⃣

Stunning goal ???? Almeria

???? 2008/2009

????????????????????????????! ???? pic.twitter.com/QPP3dbcI9g

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 14, 2021

Dani Alves nu poate juca într-un meci oficial pentru formația blaugrana până când nu este înregistrat pe listă în fereastra de transferuri din ianuarie. Cu toate acestea, de luni a început deja antrenamentele cu prima echipă și va fi prezentat oficial miercuri.

Fundașul brazilian a purtat anterior numerele 20, 2, 22 și 6 pe tricou între 2008 și 2016, când a venit pentru prima oara la FC Barcelona. Dani Alves s-a alăturat Barcelonei de la Sevilla și a continuat să petreacă opt ani glorioși în Catalunya.

A bifat 391 de apariții în toate competițiile, marcând 21 de goluri și a câștigat fiecare trofeu major pus în joc. Fundașul dreapta a câștigat șase titluri La Liga și trei Ligi ale Campionilor printre altele, înainte de a pleca la Juventus în 2016.

Acum speră ca Barcelona să intre pe făgașul normal și să readucă gloria pe Camp Nou, chiar daca acum formația blaugrana se clasează la mijlocul clasamentului în La Liga și riscă să piardă calificare în Champions League anul viitor.