Catalanii i-au gasit inlocuitor lui Sergio Busquets! Fotbalistul trecut pe la Dortmund, chemat la Barcelona sa faca istorie

Formatia "blaugrana" a fost una dintre cele mai active pe piata transferurilor din Europa.

Schimbul de generatii se face incet dar sigur la Barcelona, iar ultimul care pare ca intra in vizorul conducerii pentru a fi trecut in planul doi este Sergio Busquets, mijlocasul defensiv care a scris istorie pentru catalani in ultimii 12 ani.

Cotidianul Sport, recunoscut pentru apropierea pe care o are fata de Barcelona, anunta ca Mikel Merino este o tinta pentru formatia pregatita de Ronald Koeman. In varsta de 24 ani, a fost crescut de Osasuna, dupa care a evoluat pentru Borussia Dortmund si Newcastle United, iar in prezent evolueaza pentru Real Sociedad.



In sezonul precedent, a evoluat in 36 de partide si a marcat de doua ori, insa pozitia sa din teren inseamna mult mai mult de atat pentru jocul de constructie al formatiei care a reusit sa fie o adevarata reveltie in campionatul spaniol.