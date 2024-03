Juan Bauza, criticat aspru de Robert Niță după derby-ul cu FCU Craiova: "Nu poţi să te demarci în mers"

După victoria Universității Craiova cu scorul de 2-1 împotriva FCU Craiova, Juan Bauza a fost intens criticat pentru evoluția modestă, de către fostul internațional Robert Niță. Acesta susține că ofertele pe care Bauza le-ar avea din străinătate nu sunt veritabile și pune în discuție nivelul de pregătire al jucătorului.

"Nu poţi să te demarci în mers"

Niță subliniază zvonurile despre salariul mijlocașului, negând existența unor oferte semnificative. Potrivit fostului atacant, un lider adevărat ar trebui să se demarce în mișcare, iar Bauza nu pare să aibă calitățile necesare pentru a juca la un nivel înalt.

"De câte ori o cere Bauza pe poziţie viitoare aşa cum face Mitriţă? Niciodată! Niciodată! Nu poţi să te demarci în mers."

"Toată lumea spune 'face milioane, are trei milioane, are cinci milioane'. Nu are niciun trei şi cinci milioane. Un lider care se demarcă în mers nu poate să joace nicăieri decât la Craiova domnului Mititelu", a declarat Robert Niţă, pentru Prima Sport."

FCU Craiova va rămâne pe locul 13 în urma rezultatului din meciul cu Universitatea Craiova, și ar urma să înceapă play-out-ul cu 16 puncte.

Clasament Play-Out

1. Universitatea Cluj 21p

2. FC Hermannstadt 20p

2. UTA Arad 20p

4. Petrolul Ploiesti 18p

5. Otelul Galati 17p

6. FCU 1948 Craiova 16p

6. Politehnica Iasi 16p

8. FC Dinamo 15p

9. FC Voluntari 14p

10. FC Botosani 11p