Conform presei din Spania, FC Barcelona visează să-l convingă pe Lionel Messi să revină pe Camp Nou. Președintele Laporta a participat marți la un eveniment public, unde a fost întrebat despre situația lui Messi. Oficialul catalanilor a răspuns sincer.

Ce spune Joan Laporta despre revenirea lui Messi la Barcelona

Joan Laporta nu neagă interesul clubului pentru Messi, însă spune că nu vrea să influențeze negocierile dintre argentinian și PSG:

"A trebuit să iau decizia respectivă (n.r întrebat despre plecarea lui Messi la PSG). Clubul se află deasupra tuturor. Am fost trist la acel moment. Am fost nevoit să fac o alegere și am ales binele clubului. M-am intersectat cu Leo la Paris.

M-am întâlnit cu tatăl lui, da, este adevărat. Am discutat despre situația jucătorului și l-am felicitat pentru triumful de la Cupa Mondială. Am discutat despre contribuția pe care a avut-o Leo la turneul final. La această oră nu vrea să mă bag peste PSG, să fiu lipsit de respect. Momentan nu vreau să vorbesc public despre o posibilă revenire a lui Messi, din respect pentru el și pentru PSG.

Să fiu președintele clubului FC Barcelona este o mare onoare, dar știu că am și o mare responsabilitate. Vreau numai binele clubului", a declarat Joan Laporta.

Messi nu ar vrea să rămână la PSG

PSG încearcă să-l convingă pe Messi să rămână pentru încă un sezon la Paris. Presa din străinătate scrie că jucătorul a refuzat până acum ofertele înaintate de șeici. Messi are un sezon aproape perfect, dar nu pare convins să mai joace în Ligue 1.

La Vanguardia a scris recent că PSG i-ar fi propus lui Messi o reducere de salariu pentru sezonul 2023/2024. Jucătorul nu ar fi de acord cu așa ceva. De asemenea, el ar fi tentat să părăsească Europa.

Inter Miami, clubul deținut de David Beckham, a transmis public că vrea să-l transfere pe Messi. O altă variantă ar fi întoarcerea în Argentina. Sergio Aguero a declarat că Messi „Ia serios în considerare posibilitatea de a juca pentru Newell's”, clubul său din copilărie.

În acest sezon, Messi a evoluat în 29 de meciuri pentru PSG. Veteranul a marcat 18 goluri și a livrat 16 pase decisive. De asemenea, argentinianul tocmai a câștigat trofeul FIFA The Best.

Într-un interviu acordat pentru TyC Sports, Messi a declarat că este împăcat cu faptul că a câștigat toate trofeele posibile. Asta după ce a cucerit și Cupa Mondială: "A fost spectaculos pentru modul în care s-a încheiat. Am avut norocul de a putea câștiga toate trofeele care sunt puse la bătaie, am avut șansa de a câștiga tot, la nivel de națională, club, individual. Fac ceea ce îmi place. Sunt mulți ani din carieră și să o închei astfel... nu pot cere mai mult", a transmis Messi.

Leo Messi a câștigat de șapte ori Balonul de Aur, record all-time în istoria fotbalului. Pe locul secund se află Cristiano Ronaldo, care a cucerit trofeul în cinci rânduri.