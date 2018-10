Mai rau fara Cristiano?! Cifrele spun totul! Statistici contradictorii pentru Ronaldo la Real

Duminica, de la 17:15, vom asista la primul El Clasico fara Messi si Ronaldo din ultimii 11 ani.

Real Madrid va juca impotriva Barcelonei fara Cristiano Ronaldo, dupa ce portughezul a plecat la Juventus in aceasta vara.

Totusi, absenta lui Ronaldo nu pare sa fie un dezavantaj major pentru Real.

Potrivit statisticilor Opta, Real Madrid a castigat doar 26% dintre meciurile impotriva Barcelonei cand portughezul a facut parte din echipa. Asta inseamna doar 8 succese din 30 de partide. Mai mult, de fiecare data cand Ronaldo a lipsit din echipa Realului, madrilenii s-au impus in confruntarile cu Barca. Acest lucru s-a intamplat de doar doua ori, in Cupa Regelui (2014) si in Supercupa Spaniei (2017).