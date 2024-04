Barcelona l-a pus pe Ronald Araujo pe lista de transferuri! Suma pe care o cer catalanii

FC Barcelona a fost eliminată de PSG din sferturile UEFA Champions League, scor 1-4, după 3-2 în meciul tur.

Catalanii au condus cu 1-0 prin golul marcat de Raphinha în debutul partidei, dar jocul a luat o altă întorsătură după ce Istvan Kovacs, centralul partidei, a decis să-l elimine pe Ronald Araujo după un fault din postura de ultim apărător.

Ronald Araujo mai are contract cu gruparea catalană până în 2026 și, chiar dacă a spus public că-și dorește să rămână la Barcelona și să semneze un nou contract, se pare că uruguayanul ar putea pleca de la echipă.

Potirivt jurnalistului Alfredo Martniez, Barcelona ar fi gata să renunțe la Araujo dacă o echipă ar putea plăti 100 de milioane de euro în schimbul său.

”Subiectul extinderii contractului meu merge bine. La finalul sezonului voi discuta cu cei din club. Sunt foarte fericit la Barcelona și vreau să dau totul până la sfârșit”, a spus Araujo, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???? Ronald Araujo is NO longer untouchable for Barcelona. The club will listen to offers for the defender and they are convinced that they will be able to receive an offer of more than €100M.

(Source: @Alfremartinezz) pic.twitter.com/6E7fYoXoyZ