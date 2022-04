Barcelona învinge Sevilla după un golazo al lui Pedri și urcă pe locul doi! Reacție virală a lui Xavi

Catalanii au dominat partida de pe Camp Nou și s-au impus la limită după un gol superb marcat de Pedri, în minutul 72.

Mijlocașul de 19 ani al Barcelonei a primit o pasă la marginea careului de la Ousmane Dembele, a fentat doi adversari și a șutat puternic în diagonală, fără șansă pentru goalkeeper-ul andaluzilor, Bono.

HIGHLIGHTS | #BarçaSevillaFC was made memorable by some @Pedri magic!

⬆️ @FCBarcelona are now up to second in #LaLigaSantander pic.twitter.com/fWU0NOtBF8