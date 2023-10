Atacantul lui Real Madrid a vorbit despre venirea lui Mbappe: ”Chiar am discutat despre asta în vestiar”

Joselu (33 de ani) a fost împrumutat în această vară de Espanyol formației de pe Santiago Bernabeu pentru doar jumătate de milion de euro. Atacantul născut în Germania s-a adaptat perfec la Real Madrid, pentru care a înscris deja de cinci ori sub comanda lui Carlo Ancelotti.

Performanțele lui Joselu la Real i-au adus acestuia locul în naționala Spaniei. Luis de la Fuente și-a consilidat locul, iar Joselu este favorit la a prelua poziția de titular, după ce Ferran a gafat în meciul cu Granada, iar Lamine Yamal s-a accidentat chiar înaintea dublei cu Scoția și Norvegia.

⚪️ Joselu: “Mbappé deal? There were moments when it seemed like he was very close, then there were days when it seemed like he wasn't going to come”.

“In a locker room you always talk about everything. There were moments when it seemed like he was going to come”, told @relevo. pic.twitter.com/4yx75de6hC