Anunt de ULTIMA ORA! S-a stabilit ora la care se va disputa urmatorul El Clasico! Cand va avea primul DUEL din mandatul Setien

A fost stabilita ora celui mai asteptat duel din La Liga.

Returul din La Liga dintre Real Madrid si Barcelona are data si ora confirmata. Cel de-al doilea "Clasico" al sezonului se va juca duminica, 1 martie, de la ora 22.00.

Totul a fost confirmat de presedintele La Liga, Javier Tebas, la prezentarea unui canal nou de transmisiuni sportive din liga spaniola in Regatul Unit. Evenimentul a avut loc in Londra.

Ambele echipe vor juca in Champions League inainte de duelul direct, Barcelona va juca in deplasarea cu Napoli, pe 25 februarie, in timp ce Real Madrid ii intalneste pe teren propriu pe "cetatenii" lui Pep Guardiola, pe 26 februarie.

In meciul tur, de pe Camp Nou, disputat pe 18 decembrie, rezultatul a fost unul alb, din care ambele echipe au obtinut cate un punct. Dupa demiterea lui Ernesto Valverde, din aceasta saptamana, duelul dintre Barcelona si Real Madrid va fi primul in mandatul lui Quique Setien, daca nu se vor intalni in semifinalele Cupei Spaniei.