Pique, reacție imediată după victoria clară cu Real Madrid! Ce a postat la câteva minute de la finalul partidei + Declarația lui Busquets

Catalanii au pus capăt seriei de cinci El Clasico consecutive fără victorie, chiar la primul meci, sub comanda lui Xavi, din campionat. Scorul a fost deschis de Aubameyang, în minutul 29, iar Araujo a dublat avantajul Barcei în minutul 38, stabilind rezultatul la pauză.

Ferran Torres a reușit să marcheze în minutul 47, după ce tot el ratase o ocazie mare în minutul 46, iar în minutul 51, Aubameyang a mai marcat o dată, închizând astfel tabela de marcaj. Barcelona a urcat pe locul trei în clasamentul La Liga după victoria de pe Santiago Bernabeu, cu 54 de puncte obținute, la 12 distanță de liderul Real și 3 distanță de Sevilla, având și un meci în minus.

Gerard Pique (35 ani) a fost titular și integralist în duelul de pe Santiago Bernabeu. Fundașul iberic este deja cunoscut pentru modul în care își „înțeapă” adversara cu fiecare ocazie, iar după victorie, a postat un mesaj scurt pe rețelele de socializare. Pique a pus mâna pe telefon la doar câteva minute de la fluierul de final și a postat: „Ne-am întors!”

Sergio Busquets (33 ani) a vorbit la finalul meciului, încântat de victoria obținută, dezbătând și lupta la titlu.

„Am fi putut marca mai multe goluri. Dacă avem cea mai mică șansă la titlu mergem după el, e dificil dar trebuie să fim pregătiți în cazul în care se pierd puncte. În primul rând trebuie să ajungem pe poziția a doua, pentru că Sevilla se află acolo.

În ultimul meci cu ei am jucat sub comanda lui Xavi, am controlat meciul și am avut posesie însă ne-au făcut mai mult rău pe contraatac, dar astăzi am controlat totul foarte bine”, a declarat mijlocașul la finalul partidei.

Sergio Busquets: "We could have scored more goals. If we have the slightest chance in the league we will go for it, it is difficult but we must be prepared in case points are left. First you have to put yourself in second place, because Sevilla is there."