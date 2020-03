Tanarul jucator care l-a impresionat pe Messi! "Poate deveni unul dintre cei mai buni fotbalisti"

Mason Mount, fotbalistul lui Chelsea l-a impresionat pe starul Barcelonei. Englezul a traversat o perioada de exceptie la Chelsea, pana ca sezonul sa fie intrerupt. El ar fi facut parte si din lotul nationalei Angliei pentru Campionatul European, care a fost amanat.

Leo Messi a spus ca Mount este unul dintre jucatorii cu cel mai mare potential: "L-am vazut jucand si cred ca poate deveni unul dintre cei mai buni fotbalisti", a zis Messi, conform football.london.

Mount are 21 de ani a bifat 41 de aparitii pentru Chelsea, reusind 11 goluri si 6 pase decisive. Acesta a evoluat si pentru nationala Angliei de 6 ori, marcand un gol.

