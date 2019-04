Afacere SOC in Europa! Barcelona, oferta de ultima ora: renunta la un fotbalist adus acum cateva luni ca sa ia un pusti DIAMANT

Barca a fost convinsa dupa ultima dubla din Champions League!

Va intra in negocieri pentru Marcus Rashford, anunta El Mundo Deportivo. Sefii Barcelonei si staff-ul tehnic au cazut de acord ca pustiul lui United s-ar potrivi de minune pe Camp Nou. Sursa citata scrie ca Barca a facut deja 'pachetul' de transfer. Nu vrea sa plateasca suta de milioane la care probabil se gandeste United. Pentru a scadea din pret, e gata sa-l ofere si pe Malcom, jucator adus de la Bordeaux in vara. Barca a dat 41 de milioane pe brazilianul de 22 de ani.

Rashford (21 de ani) are 13 goluri in 42 de meciuri jucate in acest sezon la United.



