Cu Horațiu Moldovan rezervă, Atletico Madrid a fost învinsă la limită, scor 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Isaac Romero, în minutul 15.

Alavaro Morato a ieșit în lacrimi de pe teren

În debutul reprizei secunde, Diego Simeone a fost nevoit să facă o primă schimbare, din cauza accidentării lui Alvaro Morata.

În urma unui duel cu Boubakary Soumaré, internaționalul spaniol nu a mai continua să joace, fiind scos pe brațe de pe gazon. În acest sezon, Alvaro Morata a avut evoluții foarte bune, cu 19 goluri marcate pentru Atletico Madrid.

Trupa lui Diego Simeone urmează să joace cu Inter Milano în optimile din UEFA Champions League.

Así sale Álvaro Morata del campo en Sevilla. Atención a esa rodilla derecha no pinta nada bien. pic.twitter.com/r37W607Svg — Fernando Palomo ESPN®️ (@fernandopalomo) February 11, 2024

Diego Simeone și presiunea antrenorilor: „Cel mai fericit sunt când mă culc!”

Într-un amplu interviu acordat celor de la ESPN, Simeone a vorbit deschis despre presiunea care există pentru antrenorii ajunși la cel mai înalt nivel. În contextul în care Jurgen Klopp a anunțat că pleacă de la Liverpool, pentru că e "obosit și nu mai are energie", „Cholo” spune că cea mai grea luptă e cea cu tine însuți.

"Provocarea e să îți păstrezi aceeași energie. Să te concentrezi mereu pe ziua de azi. Evident că înțeleg ce zicea Jurgen Klopp. E o luptă continuă, zilnică. Repeți, iar și iar, apoi începi din nou. Ceea ce mă obosește cel mai mult este responsabilitatea, așa cred.

Uneori, după meciuri, nu știu dacă sunt fericit pentru că am câștigat sau pentru că am terminat cu responsabilitatea care vine cu câștigarea jocului, că am făcut tot ce era de făcut. Soția mea m-a întrebat: ‘Când ești cel mai fericit?’. Și am rămas cu gura căscată până am răspuns: 'Când mă culc'. De ce? Pentru că nimeni nu mai vorbește cu mine. Atunci mă opresc și am un moment de liniște", a explicat argentinianul.