Carlo Ancelotti a spus ce se întâmplă cu Eduardo Camavinga, accidentat în Real Madrid - Atletico

Realul a ratat șansa de a se distanța de Girona și s-a încurcat pe teren propriu cu rivala locală.

După meci, Carlo Ancelotti a fost întrebat despre starea lui Eduardo Camavinga (21 de ani), care a acuzat o lovitură puternică, dar cu toate acestea a terminat meciul din postura de integralist.

Antrenorul lui Real Madrid a spus că accidentarea nu este una serioasă și ar fi vorba doar despre o lovitură.

”Nu e nicio accidentare sau ceva serios pentru Eduardo Camavinga. Este doar o lovitură, nimic serios”, a spus antrenorul lui Real Madrid, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

⚪️???????? Ancelotti: “There’s no injury or anything serious for Eduardo Camavinga”.

“It’s just a knock, nothing serious”. pic.twitter.com/A0LbDY2M6U