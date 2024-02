„Soția m-a întrebat când sunt cel mai fericit!” Ce a răspuns Diego Simeone, după 12 ani și jumătate la Atlético

Pe banca echipei la care acum se află și Horațiu Moldovan, „Cholo” a schimbat ordinea în fotbalul din Spania. Argentinianul a făcut din Atléti o forță, un club care a cucerit două titluri și a devenit o prezență constantă în fazele superioare din Champions League. Dacă înainte erau doar Barcelona și Real Madrid, acum în La Liga există „Big Three”.

Diego Simeone și presiunea antrenorilor: „Cel mai fericit sunt când mă culc!”

Într-un amplu interviu acordat celor de la ESPN, Simeone a vorbit deschis despre presiunea care există pentru antrenorii ajunși la cel mai înalt nivel. În contextul în care Jurgen Klopp a anunțat că pleacă de la Liverpool, pentru că e „obosit și nu mai are energie”, „Cholo” spune că cea mai grea luptă e cea cu tine însuți.

„Provocarea e să îți păstrezi aceeași energie. Să te concentrezi mereu pe ziua de azi. Evident că înțeleg ce zicea Jurgen Klopp. E o luptă continuă, zilnică. Repeți, iar și iar, apoi începi din nou. Ceea ce mă obosește cel mai mult este responsabilitatea, așa cred.

Uneori, după meciuri, nu știu dacă sunt fericit pentru că am câștigat sau pentru că am terminat cu responsabilitatea care vine cu câștigarea jocului, că am făcut tot ce era de făcut. Soția mea m-a întrebat: ‘Când ești cel mai fericit?’. Și am rămas cu gura căscată până am răspuns: 'Când mă culc'. De ce? Pentru că nimeni nu mai vorbește cu mine. Atunci mă opresc și am un moment de liniște", a explicat argentinianul.

Diego Simeone, despre viitorul său: „Aproape imposibil să fiu ca Sir Alex Ferguson!”

În același interviu, Diego Simeone a declarat că nu se pune problema să-i calce pe urme lui Sir Alex Ferguson, care a stat 26 de ani la același club, Manchester United. „E aproape imposibil, cu siguranță”, a spus antrenorul lui Atlético Madrid.

Totodată, Simeone a dat câteva indicii despre viitorul său. A anunțat că se concentrează în continuare pe munca sa de la Madrid, unde are un proiect de reconstrucție a echipei care se întinde pe doi ani.

De asemenea, „Cholo” a declarat că în această perioadă este exclus să preia o echipă națională, fie ea și a Argentinei. „Absolut nu. Îmi place rutina mea. Îmi place să concurez. Să antrenezi o echipă națională e total diferit față de ceea ce ești obișnuit să faci zi de zi”, a mai zis Simeone.