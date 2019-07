A PICAT transferul! Anunt de ultima ora in legatura cu plecarea lui Dembele de la Barcelona

Ousmane Dembele e pe lista neagra a Barcelonei, care incearca sa-l vanda in aceasta vara.

Francezul nu e insa incantat de varianta unui transfer. Dembele a refuzat orice discutie cu Bayern. Campioana din Bundesliga a oferit 70 de milioane de euro, cu 25 sub minimul pe care l-ar fi acceptat Barca. Negocierile primesc lovitura decisiva de la Dembele. Conform Sky Germania, Ousmane nu are nicio intentie sa paraseasca acum Barcelona. Vrea sa-si demonstreze valoarea la gigantul catalan. Dembele e convins ca un sezon fara accidentari il va confirma in primul 11 al Barcei.

Pentru Dembele, ar mai exista in acest moment si discutii cu PSG. Barcelona ar fi tentata sa-l includa in "pachetul Neymar".

Dembele a costat-o pe Barcelona 105 milioane de euro in 2017. Pretul total platit Borussiei Dortmund ar putea ajunge la 145 de milioane in functie de atingerea unor clauze de performanta.