A crezut ca nu il vede nimeni, dar camera era fix pe el :) Cum a fost surprins noua senzatie din fotbal, Joao Felix: VIDEO

Joao Felix este noul star al lui Atletico dupa plecarea lui Griezmann.

La doar 19 ani, Joao Felix este considerat un viitor star in fotbalul mondial. Atletico a platit 120 de milioane de euro catre Benfica pentru a-l aduce in aceasta vara iar primele evolutii ale acestuia sunt incurajatoare pentru fani. Atacantul portughez a reusit o faza senzationala in prima etapa, obtinand un penalty, ratat insa de Alvaro Morata.

Din pacate, atentia primita de Felix nu este mereu benefica :) La un antrenament al lui Atletico, Joao Felix a fost surprins intr-o ipostaza neplacuta.



????¡LA IMAGEN MÁS SURREALISTA! JOAO FÉLIX se puso a HACER PIS en un rincón del campo de entrenamiento del Atleti. #ChiringuitoJoaoFélix pic.twitter.com/1xv8XNHOlJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 20, 2019





Faza incredibila la antrenament

Joao Felix a devenit al doilea cel mai scump adolescent din istoria fotbalului, dupa Kylian Mbappe, si a impresionat de fiecare data cand a aparut pe teren pentru Atletico. Pe langa faza de mai sus, un alt clip a devenit viral pe internet de pe vremea in care era la Benfica: Felix inscrie un gol senzational la antrenament, in situatie de 1 la 1 cu portarul.