Joao Felix a ales cel mai bun XI vazut de el vreodata! A ales un jucator care devenea Balon de Aur cand el avea 6 ani! Cum arata echipa

Al doilea cel mai scump adolescent din toate timpurile a fost provocat sa numeasca echipa ideala.

Tanarul Joao Felix este pariul lui Altetico Madrid pentru a le opri pe Barcelona si Real Madrid in anii urmatori. Echipa lui Diego Simeone a platit 120 de milioane de euro pentru tanarul portughez, fiind depasit doar de Kylian Mbappe in topul celor mai scumpi adolescenti din toate timpurile.

Provocat sa numeasca cel mai bun XI pe care l-a vazut el, Joao Felix a facut cateva alegeri surprinzatoare! David De Gea este portar in dauna unor nume mari precum Gianluigi Buffon sau Iker Casillas, in timp ce in aparare, alaturi de brazilienii Dani Alves si Marcelo, este Virgil Van Dijk! Olandezul este principalul favorit la castigarea Balonului in acest an.

Joao Felix i-a ales in atac pe Cristiano Ronaldo si pe Leo Messi, dar si doi castigatori ai Balonului de Aur de pe vremea in care el era copil: Ronaldinho, castigatorul din 2005, si Kaka, castigatorul din 2007! Xavi, Iniesta si Neymar au prins si ei echipa lui Joao Felix.