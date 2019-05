Surpriza in FIFA 19! EA Sports a adaugat o noua competitie: anuntul facut de creatorii jocului

EA Sports a pregatit o supriza pentru fanii jocului.

EA Sports a decis sa introduca Cupa Mondiala Feminina in FIFA 19.

Chiar inaintea startului turneului feminin care incepe pe 9 junie, EA Sports a updatat FIFA 19 si a introdus extensia Cupa Mondiala Feminina, care le permite utilizatorilor sa recreeze finala Cupei Mondiale, cea mai mare competitie din fotbalul feminin.

Extensia este gratuita si include 22 de echipe nationale, inclusiv 10 noi in joc, cu toate elementele eutentice. Mai mult, mingea Cupei Mondiale feminine este recreata si ea in joc.

Extensia permite parasirea terenului de joc de pe Stade de Lyon din Franta si ridicarea trofeului, la fel cum o vor face castigatoarele turneului care se termina pe 7 iulie.

Cupa Mondiala feminina din acest an se preconizeaza a fi cea mai grandioasa din toate timpurile, cu mai multi spectatori ca oricand, semn al recunoasterii puterii pe care o capata fotbalul feminin de la an la an. Acesta este si motivul pentru care cei de la EA Sports au lansat noua extensie.